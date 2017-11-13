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القيادي القسّامي الأسير جمال الهور يلتحق بقائمة عمداء الأسرى

الإثنين 13 نوفمبر 2017 02:13 م بتوقيت القدس المحتلة

القيادي القسّامي الأسير جمال الهور يلتحق بقائمة عمداء الأسرى

قناة الأقصى

أنهى الأسير القيادي جمال عبد الفتاح صبيح الهور (45عاماً) من بلدة صوريف، قضاء مدينة الخليل، عامه العشرين في سجون الاحتلال، ودخل عامه الواحد والعشرين، وبذلك يكون قد انضم إلى قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الأسير الهور اعتقل بتاريخ 13/11/1997، وصدر بحقه حكمٌ يقضي بالسجن المؤبد 5 مرات، بتهمة الانتماء لخلية صوريف، التابعة لكتائب القسام، والتي نفذت عدة عمليات عسكرية أدت لمقتل عدد من جنود ومستوطنين الاحتلال .

يعتبر الأسير الهور أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس سابقاً، ويستهدفه الاحتلال بالتنقلات الدائمة، فقد تنقل عشرات المرات خلال اعتقاله، وخضع للتحقيق مراتٍ عدة.

تمكن الأسير الهور عام 2013 من الالتقاء بنجله الأكبر تقي الدين داخل سجون الاحتلال، عقب اعتقاله منتصف شهر أيار من العام 2010، وإصدار حكم بالسجن الفعلي بحقه مدة 45 شهراً.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجون استهدفت الأسير الهور، بالعديد من الإجراءات القمعية والتنكيلية، واعتبرته أحد الأسرى الذين يشكلون خطراً على أمنها، فعام 2012 تعرض لاعتداءٍ وحشي على يد الوحدات الخاصة التي اقتحمت غرفته في سجن نفحة، وانهالت بالضرب المبرح عليه، وأدى هذا إلى إصابته بجروح بالغة، كما وتكرر هذا الاعتداء في كل من سجن ريمون وإيشل أكثر من مرة.

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