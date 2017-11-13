سويسرا: مستعدون لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية لاستكمال دمج موظفي القطاع العام ودعم المصالحة

قناة الأقصى

رحبت سويسرا بالاتفاق الفلسطيني – الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي عقد في 12 أكتوبر الماضي، تحت رعاية مصر والذي فتح الطريق أمام تولي السلطة الفلسطينية المسؤوليات الكاملة في غزة.

وقالت الخارجية السويسرية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "إنه انسجاماً مع الجهود السابقة التي بذلتها سويسرا بشأن (خارطة الطريق السويسرية) المتعلقة بالموظفين في غزة، فإنها على استعداد لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية على استكمال إدماج موظفي القطاع العام".

ورأت سويسرا أنه من الضروري التحرك بسرعة للتخفيف من حدة الأزمة الانسانية في غزة، لا سيما أزمة الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة.

وقالت سويسرا في بيان، "إن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو تحقيق هدف الوحدة الفلسطينية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة، شرعية وديمقراطية، على أساس منبر منظمة التحرير الفلسطينية ووفقا للاتفاقيات القائمة".

وأضافت: "أن تنفيذ اتفاق القاهرة المبرم في 12 تشرين الأول / أكتوبر دون إبطاء يعتبر أمرا حاسما من أجل تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة بصورة فعالة".

وباركت الانتقال السلس لمعابر قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية في الأول من نوفمبر الجاري، وعبّرت عن آمالها في أن يعاد فتح معبر رفح في 15 نوفمبر.

وأوضحت سويسرا أن استعادة سيطرة حكومة الوفاق الفلسطينية على غزة من شأنها رفع عمليات الاغلاق، كما أن من شأن ذلك أن يفضي الى فتح المزيد من الدعم الدولي لنمو غزة واستقرارها وازدهارها وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق حل الدولتين.

وأكدت أنها ستواصل العمل مع مصر والاطراف الفلسطينية والجهات الفاعلة الدولية والاقليمية لدعم الجهود الرامية الى الوحدة الفلسطينية.