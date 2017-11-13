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بلدية الاحتلال تخطر بهدم منازل جديدة ببلدة العيساوية في القدس

الإثنين 13 نوفمبر 2017 12:43 م بتوقيت القدس المحتلة

بلدية الاحتلال تخطر بهدم منازل جديدة ببلدة العيساوية في القدس

قناة الأقصى

وزعت طواقم بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس اليوم الاثنين، إخطارات هدم إدارية جديدة لعدد من منازل المواطنين في بلدة العيساوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر مقدسية إن طواقم البلدية ترافقها قوة من جنود الاحتلال، اقتحمت البلدة وشرعت بإلصاق إخطارات الهدم لعدد من المنازل.

ووزعت كذلك إخطارات وبلاغات لعدد من المواطنين تطالبهم فيها بمراجعة البلدية العبرية غربي المدينة بخصوص منازلهم.

يشار إلى أن بلدية القدس العبرية هدمت العديد من منازل المواطنين في العيساوية بحجة عدم الترخيص، علماً أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضيها وشيّد عليها آلاف الوحدات الاستيطانية ومشفى هداسا ومباني الجامعة العبرية، وغيرها.

بلدية الاحتلال تخطر بهدم منازل جديدة ببلدة العيساوية في القدس
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