مخطط صهيوني لهدم 6 أبراج سكنية ومسجد في القدس المحتلة

قناة الأقصى

كشفت مواقع عبرية صباح اليوم الاثنين عن مخطط سري لهدم (6) أبراج سكنية في "كفر عقب" في القدس تقع خارج " الجدار الفاصل" والتي سيتخللها اخلاء مئات من سكان المنطقة من بيوتهم.

وقالت قناة "كان" العبرية في نشر حصري لها إن الاحتلال ينوي هدم حارة كاملة في كفر عقب شمال القدس المحتلة حيث يسكن فلسطينيون يحملون الهوية الزرقاء.

وأضافت أن الهدم سيكون كامل والأبنية المستهدفة يبلغ الواحد منها 7 طبقات ومن المتوقع أن تكون لهذه العملية تبعات، حيث يعتبر أكبر عملية هدم ضد الفلسطينيين، على حد قول القناة.

وكشفت القناة العبرية أن صاحب فكرة الهدم هو رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات حيث سيتم الهدم عن طريق تفجير الأبنية بمواد متفجرة ضخمة وسيتم تدمير مسجد موجود في المنطقة.

ونقلت القناة عن جهات سياسية أن عملية الهدم ستؤدي إلى انفجار في المنطقة، حيث زعمت بلدية الاحتلال أن الهدم جاء بسبب بناء الأبراج دون ترخيص.