الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً بحملة مداهمات في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة تخللها تفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 14 فلسطيناً من أنحاء متفرقة من الضفة، عرف منهم:ـ

من بيت لحم، يوسف صباح، ومحمد نائل حميدة، وحسام أبو خليفة، كما اعتقل الجنود نزار موسى محمد، ومحمود جبريل مخامرة وأمير اخليل، ومحمد موسى خلايلة من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين، كما زعم الاحتلال مصادرة سلاح من طراز إم 16 في منطقة هندازة قري بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد نائل حميدة (20 عاما)، ويوسف جمال صباح (18 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.

وأضافت مصادر محلية أن جنود الاحتلال قاموا بإلصاق منشورات على أعمدة الكهرباء، وبعض واجهات المنازل، تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم، اذا ما تم مواصلة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، اضافة إلى دهم وتفتيش منزل رئيس بلدية تقوع حاتم صباح.

وأشار الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية الولجة غربا، الفتى حسام عمر ابو خليفة (17 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.