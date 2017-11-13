  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً بحملة مداهمات في الضفة المحتلة

الإثنين 13 نوفمبر 2017 08:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً بحملة مداهمات في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة تخللها تفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 14 فلسطيناً من أنحاء متفرقة من الضفة، عرف منهم:ـ

من بيت لحم، يوسف صباح، ومحمد نائل حميدة، وحسام أبو خليفة، كما اعتقل الجنود نزار موسى محمد، ومحمود جبريل مخامرة وأمير اخليل، ومحمد موسى خلايلة من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين، كما زعم الاحتلال مصادرة سلاح من طراز إم 16 في منطقة هندازة قري بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد نائل حميدة (20 عاما)، ويوسف جمال صباح (18 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.

وأضافت مصادر محلية أن جنود الاحتلال قاموا بإلصاق منشورات على أعمدة الكهرباء، وبعض واجهات المنازل، تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم، اذا ما تم مواصلة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، اضافة إلى دهم وتفتيش منزل رئيس بلدية تقوع حاتم صباح.

وأشار الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية الولجة غربا،  الفتى حسام عمر ابو خليفة (17 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
أسرى وأسيرات في سجون

أسرى فلسطين: 6 أسيرات يقضين أحكاماً تزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال
التقاط

"الاحتلال" يحث سفاراته بالخارج على جمع التبرعات
التقاط

الاحتلال يحكم على أسيرين شقيقين من الخليل بالمؤبد
التقاط

الاحتلال يقتحم العيسوية شرق القدس المحتلة

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 5 دقائق

أسرى فلسطين: 6 أسيرات يقضين أحكاماً تزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال
منذ 3 ساعات

هنية: تنازلاتنا بالمصالحة لن تمس الثوابت والاستراتيجيات
منذ 3 ساعات

البطش: الحساب مع العدو لن يقفل إلا بالرد
منذ 20 ساعة

أبو مرزوق يدعو للفصل بين رئاسة المنظمة والسلطة الفلسطينية
منذ 19 ساعة

مشروع قانون لاحتجاز جثامين الشهداء كورقة مساومة
منذ 19 ساعة

22 أسيرة في سجن "الدامون" بظروف سيئة ومؤلمة

مقالات

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

د.أيمن ناهية
ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

أمين بركة
غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

د. فايز ابو شمالة
​الرسائل الخاطئة

​الرسائل الخاطئة

د. عصام عدوان