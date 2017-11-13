"الاحتلال" يحث سفاراته بالخارج على جمع التبرعات

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

طالبت وزارة الخارجية الصهيونية الخميس من سفاراتها حول العالم جمع التبرعات من أجل إحياء هذه الاحتفالات والنشاطات لمرور 70 عاما على إقامة الكيان الصهيوني ، و120 عاما على إقامة الكونغرس الصهيوني الأول في بازل، و100 سنة على وعد بلفور، وقرار التقسيم، و40 عاما على إبرام معاهدة السلام مع مصر.

وأطلق "الاحتلال" على هذه الأحداث "سنة اليوبيل". وستبلغ كلفة إحياء نحو 20 مليون شيقل (5.7 مليون دولار).

ولا ينظر "الاحتلال" لهذه المناسبات كنقاط " تشكّل فرصا سانحة لعرض الرواية التاريخية من وجهة النظر اليهودية" فقط، وإنما تنظر إليها أيضا كرد على الحملات المضادة التي سيقوم بها الفلسطينيون والجهات الموالية لهم في جميع أنحاء العالم، في هذه الفترة الزمنية أيضا.

وبما أن القانون الصهيويني يمنع على موظفي السلك الحكومي طلب مساعدات وميزانيات، فإن الحكومة الصهيونية ستطلب في جلستها التقليدية الأحد الوشيك، المصادقة على السماح لهم هذه المرة بشكل استثنائي لتحصيل المبلغ المطلوب، تماما كما حصل في آذار / مارس 2015.

وبلورت الحكومة قوانين خاصة لتجنيد الأموال، وستفحص كل التبرعات بشكل خاص ودقيق من قبل لجنة مشكّلة من جميع الوزارات، ويرأسها وكيل وزارة الخارجية الذي سيقف طويلا على هوية المتبرع والعلاقات الثنائية بينه وبين السفارة التي جلبت التبرع، هدف التبرع، نسبتها وقيمتها وأمور أخرى، للحفاظ على " طهارة التبرعات، وعدم الوقوع بتناقضات أو المس بهيبة إسرائيل في الخارج".

واشترطت الخارجية الصهيونية ألا يفوق التبرع من الشخص الواحد 25% من الاحتفالية الواحدة، أو عن 50 ألف شيقل (أكثر من 14 ألف دولار)، متعهّدة بنشر أسماء المتبرعين وقيمة تبرعاتهم " حفاظا على الشفافية" على حد وصفها.