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الاحتلال يحكم على أسيرين شقيقين من الخليل بالمؤبد

الإثنين 13 نوفمبر 2017 06:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحكم على أسيرين شقيقين من الخليل بالمؤبد

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قضت المحكمة العسكرية الصهيونية مساء اليوم الأحد بالمؤبد على أسيرين شقيقين من الخليل في جنوب الضفة الغربية بتهمة تنفيذ عددا من العمليات في المدينة تسببت بإصابة جنديين ومستوطنين اثنين.

وأوردت القناة الثانية العبرية أن محكمة عوفر العسكرية حكمت على الأسيرين الشقيقين نصر وأكرم بدوي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بإصابة 4 صهاينة من بينهم جنديان في عمليات قنص في الخليل بين نهاية العام 2015 وبداية العام 2016.

كما حكمت المحكمة على الأسيرين بالغرامة بقيمة 60 ألف شيقل كتعويضات لمصابي العمليات.

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