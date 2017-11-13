الإفراج عن أسير بعد 16 عاما بالاعتقال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيونية، الليلة ، عن الأسير أشرف سامي قبها ( 39 عاما) من قرية طورة جنوب جنين بعد 16 عاما في سجون الاحتلال.

واستقبل الأسير على مشارف جنين بمسيرة محمولة كبيرة توجهت إلى بلدته طورة حيث طافت شوارع البلدة قبل أن تستقل في مهرجان أمام منزله.

وأكد قبها فور وصوله منزله على أن واقع الأسرى مرير ، ولكنهم ينظرون بارتياح كبير لتطورات المصالحة الأخيرة ويأملون استكمالها.

وطالب بالوقوف مع الحركة الأسيرة فيما تواجهه من صلف الاحتلال سيما الأسرى المرضى الذين تتفاقم معاناتهم يوما بعد يوم.