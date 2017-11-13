الاحتلال يقتحم العيسوية شرق القدس المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الأحد، بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المطاطية تجاه منازل المواطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل القرية بالجيبات العسكرية، وفرضت تشديدات على السكان، ومنعتهم من الدخول إليها، وانتشرت في جميع أحيائها والشارع الرئيسي.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والأعيرة المطاطية نحو الشبان والبيوت السكنية خلال إقتحام القرية، دون وقوع إصابات.

من جهة أخرى أخلت شرطة الاحتلال مساء اليوم سبيل قاصرين من سلوان، بشرط الحبس المنزلي لمدة 14 يوما.

وذكر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أنه أفرج عن الفتى مهدي خضور (12 عاما) وقصي زيتون (13 عاما)، بعد أن فرضت الشرطة الصهيونية عليهما الحبس المنزلي لمدة أسبوعين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم خمسة قاصرين من سلوان، عقب مداهمة منازلهم، من بينهم خضور وزيتون.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال بعد عصر اليوم الشاب وليد وسام عويسات من سكان جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب أمام منزله.