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أغذية لتقوية المناعة في الشتاء

الإثنين 13 نوفمبر 2017 06:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

أغذية لتقوية المناعة في الشتاء

قناة الأقصى - منوعات

مع قدوم فصلي الخريف والشتاء تنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا بسبب انخفاض درجات الحرارة. ولتقوية جهاز المناعة تنصح مجلة "فرويندين" الألمانية بتناول الأغذية التالية:

فيتامين سي:

يعد فيتامين سي سلاحا فعالا لمحاربة نزلات البرد. لذا ينبغي الإكثار من الليمون والبرتقال واليوسفي. كما يوجد فيتامين سي في الفلفل الأحمر والفراولة و"البابايا".

الزنك:

يعمل الزنك على تقوية جهاز المناعة ويدعم أيضا بناء كرات الدم البيضاء. وتتمثل المصادر الغنية بالزنك في المحّار ولحم السلطعون (الكابوريا) والدواجن والزبادي والحمص وبذور القرع العسلي.

أوميغا 3:

تتمتع الأحماض الدهنية أوميغا 3 بأهمية حيوية للجسم، لكنه لا يستطيع إنتاجها بنفسه. لذا يجب إمداده بها عبر التغذية، وذلك بتناول الأسماك بصفة خاصة مثل السلمون والتونة والسردين والإسقمري (الماكريل). ومن المصادر الأخرى الغنية بأوميغا 3 بذور الكتان وزيت بذر الكتان.

الأعشاب والتوابل:

لا تضفي الأعشاب والتوابل نكهة مميزة على الأطعمة فحسب، بل تعمل أيضا على تقوية جهاز المناعة وتعزيز عملية الهضم. لذا ينبغي خلال فصل الشتاء تدفئة الجسم من الداخل من خلال تناول الكركم والزنجبيل والفلفل الأحمر الحريف.

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