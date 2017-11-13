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البطش: الحساب مع العدو لن يقفل إلا بالرد

الإثنين 13 نوفمبر 2017 06:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

البطش: الحساب مع العدو لن يقفل إلا بالرد

قناة الأقصى - غزة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش مساء اليوم الأحد إن "العدو الصهيوني قتل لنا 12 مجاهداً والحساب معه لن يقفل إلا بالرد".

وحذر البطش في تصريحات لقناة "الميادين" الفضائية مساء اليوم الأحد الاحتلال الصهيوني من مغبة التعرض لحياة القادة، مشيرا إلى أن "الرد عندها سيكون حتميًا".

ولفت إلى أن "الاحتلال عندما يغتال أبناءنا يعرف أن حركة الجهاد لن تقف مكتوفة الأيدي".

وأطلق ضابط صهيوني كبير الليلة الماضية تهديدات إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وذلك على خلفية ما قال إنه سعى الجهاد لتنفيذ عملية ردا على استهداف نفق لسرايا القدس قبل نحو أسبوعين.

ووضع الاحتلال الصهيوني قواته على حدود قطاع غزة في حالة تأهب وذلك تحسبا لرد من قبل سرايا القدس على استشهاد 12 مقاوما من سرايا القدس وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس باستهدافه نفقا للسرايا شرق خانيونس جنوب القطاع.

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