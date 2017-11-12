  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

22 أسيرة في سجن "الدامون" بظروف سيئة ومؤلمة

الأحد 12 نوفمبر 2017 01:49 م بتوقيت القدس المحتلة

22 أسيرة في سجن "الدامون" بظروف سيئة ومؤلمة

قناة الأقصى

أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، أن الأسيرات في السجن يعانين ظروفًا اعتقالية سيئة ومؤلمة، في ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية والممارسات التعسفية التي تتخذها إدارة السجون.

وأوضحت الخطيب التي زارت الأسيرات في "الدامون" أمس، أن قوات الاحتلال تحظر تواصل الأسيرات مع العالم الخارجي، وحرمانهن من زيارات ذويهن، لا سيما الأبناء، تحت ذريعة الرفض الأمني، والعقاب بالعزل الانفرادي، إضافة إلى أساليب القمع والتنكيل التي تنتهجها بحقهن، كسياسة التفتيش المستفزة على أيدي المجندات.

وأشارت في بيان صحفي صادر الأحد، إلى شتم الأسيرات بألفاظ بذيئة، ومعاناتهن من رحلة العذاب جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم عبر «البوسطة»، فضلًا عن الاستهتار الطبي المتعمد بحق المريضات منهن، والاكتظاظ في غرف السجن، حيث تتوزع الأسيرات البالغ عددهن 22 أسيرة على غرفتين، 17 أسيرة في غرفة واحدة.

ولفتت الهيئة، أن الظروف الصحية والنفسية للأسيرات صعب ومؤلم، وتتعمد إدارة السجن التنغيص عليهن في مختلف تفاصيل حياتهن، فالأسيرة نسرين حسن عبدالله من غزة أم لـ 7 أطفال والمعتقلة منذ منتصف العام 2015 محرومة من زيارة عائلتها وأبنائها منذ اعتقالها ولم ترهم أو تسمع صوت أيا منهم.

كما جاء في البيان، أن الأسيرة خديجة ربعي من مدينة يطا أم لـ 6 أبناء، تم الاعتداء على أطفالها لحظة اعتقالها مطلع الشهر الماضي، وحكمت بالاعتقال الإداري لـ 3 أشهر دون تهمة، حيث قالت لها إحدى المحققات أنها اعتقلت بتهمة الحلم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
ياسر عرفات أبو عمار

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"
ياسر عرفات أبو عمار

الذكرى الـ13 لرحيل القائد ياسر عرفات "أبو عمار"
8556b037-35bc-4fa1-85b8-764c1c80c080

القسّام تزف مجاهداً تُوفي إثر "جلطة دماغية"

"العليا" الصهيونية ترفض التماسا للإفراج عن الأسير ذياب
23319276_1759242794094128_4968607973418363341_n

الرئيس اللبناني يستقبل وفدا قياديا من "حماس"

الأخبار الرئيسية

منذ 43 دقيقة

أبو مرزوق يدعو للفصل بين رئاسة المنظمة والسلطة الفلسطينية
منذ 3 ساعات

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
منذ 4 ساعات

الاحتلال يخطر بهدم مباني وتهجير 300 فلسطيني بالأغوار
منذ 49 دقيقة

55 مستوطناً اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية
منذ 4 ساعات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق بيت لحم
منذ 6 ساعات

مواجهات واعتقال 9 فلسطينيين في مداهمات ليلية بالضفة

مقالات

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

د.أيمن ناهية
ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

أمين بركة
غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

د. فايز ابو شمالة
​الرسائل الخاطئة

​الرسائل الخاطئة

د. عصام عدوان