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أبو مرزوق يدعو للفصل بين رئاسة المنظمة والسلطة الفلسطينية

الأحد 12 نوفمبر 2017 01:22 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق يدعو للفصل بين رئاسة المنظمة والسلطة الفلسطينية

قناة الأقصى

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق إلى ضرورة الفصل بين رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية، وأن تكون منظمة التحرير المظلة الجامعة لكل الفصائل وللسلطة الفلسطينية.

وأشار أبو مرزوق أمس السبت، خلال ندوة عقدت في إسطنبول تحت عنوان "تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني"، أن النظام السياسي الفلسطيني قائم على مؤسستين، هما السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وأوضح أن السلطة قد تطورت تطورا إيجابيا ولم تبقَ على ما نصت عليه اتفاقية أوسلو، مشيراً إلى أن النظام السياسي الفلسطيني بإمكانه أن يتطور كذلك بشكل أفضل.

وقال أبو مرزوق إن السيادة في الموضوع الفلسطيني تأخذ أبعادا محدودة، ولهذا تختلف القضايا السيادية في فلسطين بسبب الاحتلال.

وحذر بأن الدولة ليست آمالًا وطموحاتٍ مستقلة عن المحيط والمجتمع الدولي، مضيفاً أن الجميع يعلم أن هناك دولًا في الإقليم تحارب الكينونة والهوية الفلسطينية، وهناك خصوصية للقضية الفلسطينية ونظامها السياسي.

ولفت أبو مرزوق أن هناك غيابا حقيقيا لمشروع وطني واحد منذ زمن طويل، وغياب المشروع الوطني له تأثير كبير على القضية الفلسطينية.

وقال إن حركة حماس مرت بتجاربَ كبيرة، لكن في النهاية استقرت على أن تكون جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، وليس قناعة بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة والمنظمة.

وجدد أبو مرزوق الرفض على المساومة على سلاح المقاومة لما لذلك من تداعيات خطيرة، فإذا سلم شعبنا سلاح المقاومة فلا سيادة له.

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