55 مستوطناً اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية

قناة الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود على المصلين وعمل حراس الأقصى.

وأمنت شرطة الاحتلال اقتحامات هؤلاء المتطرفين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة عند فتحه الساعة السابعة صباحا، مرورًا بخروجهم من باب السلسلة عقب إغلاق باب المغاربة عند الساعة العاشرة والنصف.

وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن 55 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وعرقلت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة عمل حراس الأقصى أثناء مراقبتهم اقتحام المستوطنين، ولا تسمح إلا لحارس واحد فقط من الاقتراب من المجموعات المقتحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على المصلين أثناء دخولهم للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند الأبواب، فيما تواصل منع دخول العشرات للمسجد، بما فيهم نساء "القائمة الذهبية".