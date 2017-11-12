ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 12 من نوفمبر، ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلتين أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم :

الأسير عبد الجواد يوسف عبد الجواد شماسنة (55 عامًا) من مدينة القدس المعتقل منذ عام 1993 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 24 عامًا في السجون.

الأسير جميل جمال جميل عامر ( 47 عامًا ) من مدينة نابلس محكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أمجد محمود يوسف الديك (37 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 16 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

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