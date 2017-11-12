  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل

الأحد 12 نوفمبر 2017 08:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل

قناة الأقصى

شارك العشرات، مساء السبت، في وقفتين تضامنيتين مع الشيخ رائد صلاح عند مدخل مدينة أم الفحم، وبالقرب من الدوار الشمالي لقرية الرينة.

ونظمت الوقفات بدعوة من الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، ضمن الحملة الدولية التي انطلقت في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من مدينة إسطنبول، لنصرة الشيخ الأسير، تحت شعار "كلنا شيخ الأقصى".

ورفع المشاركون، صور الشيخ صلاح، ولافتات منددة بسياسة الاعتقالات والملاحقات السياسية، التي تتبعها سلطات الاحتلال، في محاولة لتجريم العمل السياسي العربي في الداخل الفلسطيني.

وكانت الشرطة الصهيونية قد اعتقلت صلاح في الـ15 من آب/ أغسطي الماضي، من منزله في أم الفحم، واقتادته للتحقيق، ثم مددت اعتقاله المحكمة عدة مرات، إلى أن قررت، في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات ضده. وقدمت النيابة العامة بحقه لائحة اتهام بتاريخ 24 آب/ أغسطس.

وتعرض الشيخ رائد صلاح في أعقاب أحداث الأقصى الأخيرة، في النصف الثاني من تموز/ يوليو؛ لحملة تحريض ممنهجة قادها وزراء في الحكومة الصهيونية، وجرى تهديده بالاعتقال ونفيه خارج البلاد، لدوره بحملة الرباط في الأقصى، وتصديه لمشاريع التهويد في المدينة المقدسة.

وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل
وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل
وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل
وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل
وقفات تضامنية مع الشيخ رائد صلاح بالداخل المحتل
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

انطلاق الحملة العالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح

حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح

وقفات احتجاجية للاجئين الفلسطينيين بسوريا في مئوية وعد بلفور
كفر قاسم

الذكرى الـ61 لمجزرة كفر قاسم بالداخل المحتل
الأسير بلال ذياب

الشيخ خضر عدنان يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير ذياب

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

مواجهات واعتقال 9 فلسطينيين في مداهمات ليلية بالضفة
منذ 14 ساعة

13 عاما على رحيل عرفات والقتلة لا يزالون طلقاء!
منذ 8 ساعات

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله
منذ 8 ساعات

مناورات ضخمة لجيش الاحتلال حول غزة
منذ 8 ساعات

4 منتخبات عربية للمرة الأولى في المونديال
منذ 8 ساعات

الاحتلال يستولي على جرافة في الأغوار الوسطى

مقالات

ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

أمين بركة
غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

د. فايز ابو شمالة
​الرسائل الخاطئة

​الرسائل الخاطئة

د. عصام عدوان
​لا تضعوا العقدة في المنشار

​لا تضعوا العقدة في المنشار

د. أيمن أبو ناهية