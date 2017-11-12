مواجهات واعتقال 9 فلسطينيين في مداهمات ليلية بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس تسعة مواطنين أثناء عمليات اقتحام ومداهمة منازل في الضفة المحتلة.

ففي بيت لحم جنوبا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وانتشرت بداخله واعتقلت الشاب وائل خليل عطا الله (23عاما)، والشقيقين عمران وعلاء عيسى معالي، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أثر اقتحام المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مهند حسين البدن بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.