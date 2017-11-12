مناورات ضخمة لجيش الاحتلال حول غزة

أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، أنها ستبدأ، اليوم الأحد، مناورات عسكرية في مناطق ما يسمى "غلاف قطاع غزة" والنقب الغربي على أن تنتهي يوم الأربعاء.

وذكر الناطق العسكري أنه سيلاحظ خلال المناورات حركة نشطة لمركبات الأمن بمناطق الغلاف ومن بينها الشارع رقم 232 وبلدات "نتيفوت" وكيبوتسات "باتيش" و"أوريم".

وأضاف الناطق أن المناورات تأتي في إطار خطة المناورات السنوية وأنها معدة للحفاظ على جهوزية القوات لأي طارئ.

وكان الاحتلال بدأ الخميس الماضي بنشر عناصر من وحدة "إيغوز" الخاصة التابعة للواء "جولاني" في عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة.

ويجري الاحتلال بشكل شبه دوري مناورات عسكرية بغلاف القطاع، ويقول إنها تأتي ضمن "الخطط المقررة والمعدة للحفاظ على جاهزية القوات لأي طارئ، تشمل أيضا "الجبهة الداخلية وطواقم الإسعاف والطوارئ".