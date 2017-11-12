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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

الأحد 12 نوفمبر 2017 01:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أقدم مواطن مقدسي، السبت، على هدم أجزاء من منزله "ذاتيا"، في بلدة "سلوان" جنوبي القدس، بعد تهديده من قبل بلدية الاحتلال بهدمه وتحميله كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

وقالت مصادر محلية إن المواطن عبد المغني دويك تعرّض للتهديد من قبل بلدية الاحتلال، إمّا بأن تقوم آلياتها بالهدم وسيتكبّد هو بالتالي دفع أجر العمال والجرافات الذي يقدّر بنحو 80 ألف شيكل (نحو 22 ألف دولار)، أو أن يقوم بهدم منزله بنفسه.

وتبلغ المساحة الاجمالية للمنزل، الكائن في حي "البستان ببلدة "سلوان"، نحو 80 مترا.

ويسكن دويك هو وزوجته وأولاده الثلاثة في هذا المنزل، حيث أن جزءاً منه قديم جداً، في الوقت الذي ترفض بلدية الاحتلال أن تُعطي تراخيص بناء، بهدف إقامة مشاريع استيطانية وحدائق توراتية فيه، بعد هدم جميع المنازل.

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