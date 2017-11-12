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4 منتخبات عربية للمرة الأولى في المونديال

الأحد 12 نوفمبر 2017 12:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

4 منتخبات عربية للمرة الأولى في المونديال

يشهد مونديال روسيا لكرة القدم المقرَّر الصيف المقبل، إنجازًا عربيًا غير مسبوق في تاريخ بطولات كأس العالم على مدار تاريخها.

وسيكون المونديال الروسي أول بطولة لكأس العالم تشهد مشاركة 4 منتخبات عربية، وهي السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب.

وكانت أكبر مشاركة للمنتخبات العربية في بطولتي 1986، و1998، حيث شهد مونديال 1986 بالمكسيك مشاركة 3 منتخبات عربية، هي الجزائر، والعراق، والمغرب.

وخسر المنتخب العراقي، أمام المكسيك، وباراجواي، وبلجيكا، وودَّع من الدور الأول، كما أنَّ منتخب الجزائر، خسر أمام البرازيل، وإسبانيا، وتعادل مع إيرلندا الشمالية، وودع من الدور الأول أيضًا.

وتصدر منتخب المغرب مجموعته في تلك البطولة، بعد التعادل مع بولندا، وإنجلترا، والفوز على البرتغال بثلاثية لهدف، قبل الخروج على يد ألمانيا في الدور الثاني.

وفي مونديال 1998 بفرنسا، شاركت 3 منتخبات، هي السعودية، والمغرب، وتونس، وودَّع منتخب المغرب من الدور الأول بعد التعادل مع النرويج، والفوز على إسكتلندا بثلاثية، والخسارة أمام البرازيل بنفس النتيجة.

وودَّع منتخب تونس، من الدور الأول، بعدما تعادل مع رومانيا، وخسر أمام إنجلترا، وكولومبيا، كما ودع منتخب السعودية من الدور الأول أيضًا بعد الخسارة أمام فرنسا، والدنمارك، وتعادل مع جنوب إفريقيا.

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