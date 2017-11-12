تلوين الكتب يخفض القلق والاكتئاب

توصلت دراسة نيوزيلندية حديثة إلى أن تلوين الكتب يساعد في خفض القلق والاكتئاب، ويعزز من الصحة النفسية للبالغين.

واختُبرت حوالي 115 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و36 عاما من قبل باحثين من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، حيث وجدوا أن اللاتي قضين أسبوعا من التلوين بدلا من ألعاب العقل الأخرى سجلن مستويات أقل من أعراض الاكتئاب والقلق، على الرغم من أن كلتا المجموعتين أفادت بأنها تشعر بمزيد من الوعي.

وقال الباحثون إنهم شرعوا في الدراسة لمعرفة ما إذا كان تلوين الكتب يرقى إلى المستوى المطلوب (من تخفيف الاكتئاب) وحتى الآن أظهرت أبحاثهم أنه كذلك.

وأظهرت نتائج الدراسة أن القلق والاكتئاب يمكن خفضهما عن طريق التلوين لمدة لا تقل عن عشر دقائق يوميا.