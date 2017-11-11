  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس

السبت 11 نوفمبر 2017 09:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عددًا من الشبان في مناطق متفرقة من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن دوريات عسكرية صهيونية اقتحمت حارة النصاصرة وحي الضباط، واعتقلت الشاب محمد حسن القاضي مليطات من منزله في حارة النصاصرة.

وأشاروا إلى أنّ جنود الاحتلال احتجزوا 3 شبان وأجبروهم على البقاء على الأرض على حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما تم اعتقال شاب رابع، وهو ضياء سبيتان من سكان مخيم بلاطة.

كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عزموط شرق نابلس، أثناء تواجدهم على أطراف القرية، وهم إبراهيم سمارة، وعامر جهاد، وإسلام ابو عيشة.

وبينوا أن الاحتلال اعتقل شابًا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس مساء أمس الجمعة خلال مواجهات اندلعت في البلدة. 

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
77443

الاحتلال يعلن اعتقاله فلسطينيا تسلل عبر الحدود
thumb (7)

الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم
thumb

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية شرق الخليل
thumb (3)

الاحتلال يعزز قواته ومنظومته العسكرية حول غزة
thumb

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من مدن الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

إعلام الأسرى يدعو الصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياته وحماية أهالي الأسرى
منذ 3 ساعات

الذكرى الـ13 لرحيل القائد ياسر عرفات "أبو عمار"
منذ 13 ساعة

القسّام تزف مجاهداً تُوفي إثر "جلطة دماغية"
منذ 14 ساعة

البدء بمرحلة التصويت في مسابقة تصميم شعار المصالحة
منذ 17 ساعة

الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم
منذ 23 ساعة

قرار صهيوني بوضع اليد على مئات الدونمات بالأغوار

مقالات

غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

د. فايز ابو شمالة
​الرسائل الخاطئة

​الرسائل الخاطئة

د. عصام عدوان
​لا تضعوا العقدة في المنشار

​لا تضعوا العقدة في المنشار

د. أيمن أبو ناهية
التقاعد الإجباري وخطره على الأمن القومي والاجتماعي ؟

التقاعد الإجباري وخطره على الأمن القومي والاجتماعي ؟

د. عماد الحديدي