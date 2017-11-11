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الذكرى الـ13 لرحيل القائد ياسر عرفات "أبو عمار"

السبت 11 نوفمبر 2017 07:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

الذكرى الـ13 لرحيل القائد ياسر عرفات "أبو عمار"

قناة الأقصى

يوافق اليوم الذكرى السنوية الثانية عشر لرحيل الرئيس الفلسطيني، الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار".

فقد رحل المناضل والقائد الكبير "أبو عمار" في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بعد أن رسخ نهجا ثوريا صلبا، وعقب حصار صهيوني جائر لمقر الرئاسة "المقاطعة"، جاء رداً على مواقفه وتمسكه بالثوابت الوطنية.

لقد استفادت مختلف مراحل النضال الوطني منذ انطلاقة الثورة المعاصرة من حنكة عرفات، الواسعة وإرادته وصموده أمام كل التحديات، إذ أنه حوّل الكثير من الانتكاسات إلى انتصارات سجلها التاريخ.

ولد 'أبو عمار' في القدس في 4 آب/أغسطس عام 1929، واسمه بالكامل 'محمد ياسر' عبد الرؤوف داود سليمان عرفات القدوة الحسيني، وتلقى تعليمه في القاهرة، وشارك بصفته ضابط احتياط في الجيش المصري في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر في 1956.

وقد درس في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وشارك منذ صباه في بعث الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال نشاطه في صفوف اتحاد طلبة فلسطين، الذي تسلم زمام رئاسته لاحقاً.

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