البزم: إنهاء الترتيبات اللازمة لتأمين مهرجان ذكرى أبو عمار بغزة

قناة الأقصى

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين وتسهيل إقامة حركة فتح في قطاع غزة مهرجان إحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات غداً السبت.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، إن الترتيبات جاءت بعدما تقدمت حركة فتح بطلب لوزارة الداخلية لإقامة المهرجان قبل عدة أيام.

و أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم: "إنه قد تم استكمال كافة الترتيبات بين وفد من قيادة حركة فتح والأجهزة الأمنية بما يضمن إقامة المهرجان بشكل يليق بشعبنا وبالذكرى".

وتستعد حركة فتح لإقامة مهرجان في ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، السبت في ساحة السرايا بغزة.