القسّام تزف مجاهداً تُوفي إثر "جلطة دماغية"

قناة الأقصى

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الجمعة، إلى العلا قائداً من قادتها توفي إثر "جلطة دماغية"

وقالت القسّام في بيان لها، "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانه الميامين: الشهيد القائد الميداني/ يوسف فايز المدهون (37 عاماً) من مسجد "بئر السبع" في حي الشيخ رضوان بغزة، والذي توفي اليوم الجمعة 21 صفر 1439هـ الموافق 10/11/2017م إثر جلطةٍ دماغية"

واحتسبته من الشهداء الأبرار الأطهار بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية.