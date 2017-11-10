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بعد الانتهاء من فرز التصاميم المشاركة

البدء بمرحلة التصويت في مسابقة تصميم شعار المصالحة

الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:33 م بتوقيت القدس المحتلة

البدء بمرحلة التصويت في مسابقة تصميم شعار المصالحة

أعلنت لجنة مسابقة شعار المصالحة الفلسطينية انتهاء المرحلة الأولى لاستقبال الشعارات المتنافسة على المراكز الأولى في مسابقة شعار المصالحة الفلسطينية التي أطلقها مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه تم فرز التصاميم المشاركة في مسابقة شعار المصالحة الوطنية الفلسطينية ،والانتقال للمرحلة الثانية وهي تصويت الجمهور لاختيار أفضل الشعارات المرشحة ذلك لأن شعبنا هو من سيرفع ويعتمد هذا الشعار.

وذكرت اللجنة بأنه لا بد على الجمهور أن يختار تصميم واحد فقط من التصاميم العشرة في التصويت، ومن يقع عليه الاختيار من قبل الجمهور يعني أن هذا الشعار قادر على الانتشار وأنه يعبّر عن الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ولفتت بأن التصويت مفتوح حتى يووم الأحد 12-11-2017م،وسيغلق التصويت الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت فلسطين، بعدها سيتم إعلان النتائج للجمهور.

يذكر أن اللجنة استقبلت نحو 1400 تصميم، عبر نموذج الاستقبال الذي تم فتحه أمام الجمهور لخمس أيام متواصلة، وتنوعت التصاميم الواردة ما بين الجرافيكي والمطبوع والرسم اليدوي والشعارات الفنية واللوحات الزيتية والأعمال اليدوية التي تعبر عن دعم المصالحة الفلسطينية.

وكانت نسبة الشباب الذكور من المتقدمين بلغت 77% مقابل 23% للفتيات، وتوزعت المشاركات في فلسطين بين الضفة وغزة وفلسطيني 48.

التصويت على هذه الشعارات من هنا:

https://goo.gl/f1HuSq

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