اعتقال 3 مواطنين بالضّفة واقتحام موقع أثري بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الجمعة ثلاثة مواطنين في مداهمات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.

وقالت القناة السابعة العبرية إن الجيش اعتقل ثلاثة فلسطينيين بمداهمات في الضّفة الغربية، مدّعية أنّ المعتقلين ضالعون بأنشطة مناهضة للاحتلال وأهدافه بالضّفة الغربية، مشيرة إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي ضاحية الرامة بمدينة الخليل، اقتحمت مجموعات المستوطنين منطقة بئر حرم الرامة الأثرية، وأدّوا شعائر تلمودية بالمكان، في وقت انتشرت في محيط المنطقة قوّات كبيرة من جيش الاحتلال لتأمين وجود المستوطنين، ما أعاق حركة المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب مدينة جنين واعتقلت مواطنين وداهمت أحياء مختلفة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا البلدة واعتقلوا كلا من: محمد بسام غانم حمارشة ، وخالد زكي عبد الله أبو بكر، وجرى تفتيش منازلهم والاعتداء على ساكنيها.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا مداخل البلدة خلال المداهمات بالحواجز العسكرية في الوقت الذي تتعرض فيه البلدة لمداهمات مستمرة.