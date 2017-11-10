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تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يستنكر تصريحات عطا الله

الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يستنكر تصريحات عطا الله

قناة الأقصى - غزة

استنكر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في دمشق، الخميس، تصريحات قائد الشرطة في السلطة الفلسطينية حازم عطا الله، التي أكد فيها استئناف التنسيق الأمني، واشترط نزع سلاح كتائب القسام من أجل إتمام المصالحة.

واعتبر التحالف في بيان له أن "التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال هو الخطر الأكبر على شعبنا الفلسطيني ووحدته وحقوقه الوطنية الثابتة وفِي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان والاستيطان".

وأضاف بأن "التنسيق بين أجهزة أمن السلطة والعدو الصهيوني هو وصمة عار في هذه السلطة، إضافة إلى أنه تشويه لنضالات ولسمعة شعبنا الفلسطيني  وتاريخه الطويل في مقاومة  الاحتلال والاستعمار منذ بداية القرن الماضي".

وطالب التحالف كل قوى شعبنا بـ"رفض هذه السياسة المعيبة لسلطة أوسلو والقيام بكل ما من شأنه لوقف هذه السياسات الذي تلحق أفدح الأضرار بمصالح شعبنا العليا".

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