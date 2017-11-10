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الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع درجات الحرارة الأحد

الجمعة 10 نوفمبر 2017 07:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع درجات الحرارة الأحد

قناة الأقصى - غزة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت أن الجو يكون يوم الأحد المقبل غائماً جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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