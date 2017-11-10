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الاحتلال يعزز قواته ومنظومته العسكرية حول غزة

الجمعة 10 نوفمبر 2017 07:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعزز قواته ومنظومته العسكرية حول غزة

قناة الأقصى - غزة

أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن جيش الاحتلال الصهيوني، نشر مساء الخميس، مقاتلي الوحدة الخاصة "إيغور" في مستوطنات غلاف غزة.

وأوضح موقع "مفزاك" العبري، بأن نشر المقاتلين جاء لحماية المستوطنين في أعقاب استهداف نفق سرايا القدس شرق القطاع قبل نحو عشرة أيام، خوفا من رد المقاومة على الجريمة التي ارتقى فيها 12 شهيدا.

وقرر جيش الاحتلال نقل منظومة صواريخ "الرمح" من الجولان المحتل إلى قاعد "تساليم" في الجنوب المحتل، بعد ما أسمته المصادر العبرية "تغيُّر خارطة التهديدات".

وكان جيش الاحتلال، رفع الخميس الماضي حالة التأهب في صفوف قواته، ونشر منظومة الدفاعات ضد الصواريخ، المعروفة باسم "القبة الحديدية"، في أنحاء المدن، بحسب القناة الثانية العبرية.

وأفادت القناة، بأن الجبهة الداخلية والجيش في حالة تأهب كاملة خشية تصاعد الأوضاع الأمنية.

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