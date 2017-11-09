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بعد البحرين.. السعودية والكويت تدعوان رعاياهما لمغادرة لبنان

الخميس 09 نوفمبر 2017 11:54 م بتوقيت القدس المحتلة

بعد البحرين.. السعودية والكويت تدعوان رعاياهما لمغادرة لبنان

قناة الأقصى

دعت كل من السعودية والكويت، الخميس، رعاياهما في لبنان إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) أنه "بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة".

وبيّن أنها أيضا "تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية".

وتأتي تلك الخطوة بعد 4 أيام من تعيين المملكة وليد بن محمد اليعقوب، سفيرا جديدا لها لدى لبنان في المنصب الشاغر منذ 15 شهرا.

كما تأتي تلك الخطوة، بعد 3 أيام من تصريح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، إن بلاده سوف تعامل الحكومة اللبنانية على أنها حكومة إعلان حرب على المملكة بسبب "حزب الله".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان، وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في لبنان المغادرة فورا.

والسبت الماضي، أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، استقالته من منصبه، عبر خطاب متلفز من السعودية، مرجعًا قراره إلى ما وصفها "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله، من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".، بحسب قوله.

وفي اليوم التالي الأحد، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، إنه "ليس هناك سبب داخلي لبناني لاستقالة الحريري".

وتعد السعودية ثاني دول خليجية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان، بعد البحرين التي دعت جميع مواطنيها الموجودين في لبنان، الأحد الماضي، إلى مغادرتها فورًا، وجددت دعوتها بعدم السفر لها نهائيًا.

المصدر : الأناضول

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