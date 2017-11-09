نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الخامسة في قضايا فساد

خضع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الخميس، لجولة تحقيق خامسة في إطار قضيتي الفساد “الملف 1000″ و”الملف 2000”.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن التحقيق مع نتنياهو سيكون في منزله، وقد يستمر لعدة ساعات.

وهذه التحقيقات تأتي في إطار قضية الفساد رقم 1000، التي تشتبه فيها الشرطة الصهيونية، بأن عددا من رجال الأعمال، قدموا هدايا لنتنياهو وأبناء عائلته بمبالغ كبيرة.

وكذلك في قضية الفساد رقم 2000، والتي يشتبه بقيام نتنياهو بتنسيق خطوات مع مالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، ليحصل بموجبها على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل فرض قيود على انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم”.