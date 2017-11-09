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حماس: نستغرب استئناف السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال

الخميس 09 نوفمبر 2017 12:04 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: نستغرب استئناف السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال

استغربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استئناف السلطة في الضفة للتنسيق والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني، والذي يعتبر بمثابة الخطر الأكبر على شعبنا الفلسطيني ووحدته وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حق مقاومة الاحتلال.

وعدّ الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي أن التنسيق الأمني تشويه لسمعة شعبنا الفلسطيني ونضالاته وتاريخه العريق.

وأكد برهوم أن الكل الفلسطيني مطالب برفض هذا السلوك، والضغط على السلطة لوقف أي تجاوزات تضر بمصالح شعبنا، والعمل على إنجاح حوارات القاهرة المقبلة والنهوض بالمشروع الوطني.

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