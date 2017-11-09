الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من مدن الضفة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين من مدن قباطية وبيت لحم وطولكرم وسلفيت.

وذكر بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصطفى الحمادي زكارنة، ومحمود علي جبر زكارنة، وأحمد ساطي أبو الرب، وجواد القزحة كميل.

ومن بيت لحم المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال خضر أبو رفيعة بعد اقتحامها مخيم عايدة، كما اعتقلت الشاب سليمان خطاب الخطيب وشقيقته، خلال اقتحامها لبلدة حزما.

أما من طولكرم المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال باسل البليدي، والشيخ محمد العليمي.

واقتحمت آليات الاحتلال قصر المورق الأثري غرب الخليل بمزيد من التعزيزات وإنزال مقاعد وطاولات للمكان تمهيداً لاقتحامه من المستوطنين.

وسلم الاحتلال عائلة الشهيد نمر الجمل قرارا بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه، وقام مستوطن بدهس الطفل "يامن مصطفى اسعد صوف" 8 سنوات، من قرية حارس غرب سلفيت ولاذ بالفرار.