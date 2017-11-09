نتنياهو يخضع للتحقيق في القضيتين 1000 و 2000

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

من المقرر أن يخضع رئيس حكومة الاحتلال الصهيونية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في مسكنه في القدس للتحقيق في قضيتي الفساد "الملف 1000" و"الملف 2000"، وذلك للمرة الخامسة.

وجاء أنه ستتم مواجهة نتنياهو خلال التحقيق مع نتائج التحقيق تحت التحذير مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي يعتبر الشاهد المركزي في "الملف 1000".

وأشارت تقديرات إلى أن التحقيق سيستمر عدة ساعات، وبعد ذلك سيتم نقل المعلومات إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وتشتبه الشرطة بأن عددا من رجال الأعمال، بينهم ميلتشين، قدموا هدايا لنتنياهو وأبناء عائلته بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وثيقة قدمت إلى المحكمة في آب/ أغسطس الماضي، ان نتنياهو مشتبه بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، الأمر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة.

وفي إطار "الملف 2000"، يشتبه نتنياهو بأنه قام بتنسيق خطوات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، يحصل بموجبها على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل فرض قيود على انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم".