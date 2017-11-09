البيت الأبيض: لا جديد في موقفنا بشأن نقل السفارة إلى القدس

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

قال مصدر رفيع في البيت الأبيض إنه لم يطرأ أي تغيير على موقف الولايات المتحدة من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأوضح المصدر خلال حديث مع صوت "إسرائيل" باللغة العبرية أن السؤال المطروح هو متى وليس هل سيتم نقل السفارة.

وقد وردت أقواله قبيل جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لشؤون الأمن في الكونغرس الأمريكي.

ومن جانبه رأى مدير عام وزارة الخارجية سابقا دوري غولد خلال الجلسة أن نقل السفارة سيؤكد حقيقة بقاء القدس عاصمة "لإسرائيل"

يشار إلى أن سريان مفعول الأمر الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد إرجاء نقل السفارة سينتهي بعد حوالي 3 أسابيع.