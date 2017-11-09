  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

البيت الأبيض: لا جديد في موقفنا بشأن نقل السفارة إلى القدس

الخميس 09 نوفمبر 2017 08:43 ص بتوقيت القدس المحتلة

البيت الأبيض: لا جديد في موقفنا بشأن نقل السفارة إلى القدس

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

قال مصدر رفيع في البيت الأبيض إنه لم يطرأ أي تغيير على موقف الولايات المتحدة من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأوضح المصدر خلال حديث مع صوت "إسرائيل" باللغة العبرية أن السؤال المطروح هو متى وليس هل سيتم نقل السفارة.

وقد وردت أقواله قبيل جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لشؤون الأمن في الكونغرس الأمريكي.

ومن جانبه رأى مدير عام وزارة الخارجية سابقا دوري غولد خلال الجلسة أن نقل السفارة سيؤكد حقيقة بقاء القدس عاصمة "لإسرائيل"

يشار إلى أن سريان مفعول الأمر الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد إرجاء نقل السفارة سينتهي بعد حوالي 3 أسابيع.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

كتالونيا تهاجم ريفلين بشأن استقلالها

الاحتلال يقر بناء 240 وحدة استيطانية في شرق القدس

الاحتلال هدم 15 منزلاً وأخطر 163 آخراً في القدس خلال أكتوبر
000_PO0F0

الاحتلال يخطط لإحكام السيطرة الأمنية على القدس القديمة
thumb (3)

سرايا القدس تعلن ارتقاء خمسة شهداء جدد في نفق خانيونس

الأخبار الرئيسية

منذ 13 ساعة

الحية: ماضون في المصالحة حتى تنفيذ كافة الاتّفاقات
منذ 11 ساعة

الأسير القيادي باجس نخلة يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام
منذ 18 ساعة

الفصائل: معبر رفح فلسطيني-مصري واتفاقية 2005 انتهت
منذ 17 ساعة

الاحتلال هدم 15 منزلاً وأخطر 163 آخراً في القدس خلال أكتوبر
منذ 21 ساعة

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة على أبواب الأقصى
منذ 23 ساعة

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

مقالات

​الرسائل الخاطئة

​الرسائل الخاطئة

د. عصام عدوان
​لا تضعوا العقدة في المنشار

​لا تضعوا العقدة في المنشار

د. أيمن أبو ناهية
التقاعد الإجباري وخطره على الأمن القومي والاجتماعي ؟

التقاعد الإجباري وخطره على الأمن القومي والاجتماعي ؟

د. عماد الحديدي
لماذا لا يريد رامي الحمد الله فتح معبر رفح؟

لماذا لا يريد رامي الحمد الله فتح معبر رفح؟

سليمان أبو ستة