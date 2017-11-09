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كتالونيا تهاجم ريفلين بشأن استقلالها

الخميس 09 نوفمبر 2017 08:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

كتالونيا تهاجم ريفلين بشأن استقلالها

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

شنت الجمعية الوطنية لإقليم كتالونيا هجومًا على الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفيلن ردًا على تصريحاته خلال زيارته إلى إسبانيا، ضد استقلال الإقليم.

ونشرت الجمعية الوطنية تغريدة بالعبرية على شبكة "تويتر" قالت فيها "إن الشعب الصهيوني يشعر بالإحراج من سلوك ريفلين في إسبانيا بخصوص كتالونيا، فقط وزير الخارجية ورئيس الحكومة يمكنه أن يعبر عن رأيه بالموضوع.. وظيفة الرئيس الصهيوني شكلية فقط".

وعبر ريفلين خلال لقاءه مع الملك الإسباني فيليب السادس وعقيلته بقصره في مدريد، الاثنين، عن أمله بانتهاء الأزمة في كتالونيا بسبب الاستفتاء على استقلال الإقليم، بطرق سلمية.

وقال: "إسبانيا هي دولة موحدة بالنسبة لنا، وأنت أيها الملك تمثل هذه الوحدة".

وكانت الحكومة الاتحادية الأسبانية قد حلت برلمان وحكومة إقليم كتالونيا ودعت إلى انتخابات جديدة في الإقليم.

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