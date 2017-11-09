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الاحتلال يعاود اقتحام قصر المورق الأثري بالخليل

الخميس 09 نوفمبر 2017 08:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعاود اقتحام قصر المورق الأثري بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

عاودت قوّات الاحتلال الليلة اقتحام قصر المورق الأثري الواقع في قرية المورق غرب مدينة دورا بالخليل جنوب الضّفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أنّ عدّة آليات جند وجيبات عسكرية جلبت عشرات الجنود إلى المنطقة، وأنزلوا طاولات وكراسي داخل القلعة الأثرية التي تعود للعصر الروماني، تمهيدا لدخول المستوطنين إلى المنطقة.

ويحتفل المستوطنون بما يسمّى بعيد سارة، ونصبوا خيما لهم في باحة أحد المدارس القريبة من المسجد الإبراهيمي.

وهذه المرّة الثانية خلال (24) ساعة ماضية تقتحم فيها قوّات الاحتلال القصر الأثري، وسط عمليات تمشيط وتفتيش في المكان.

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