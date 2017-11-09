إنجاز تاريخي لأبل

قناة الأقصى - منوعات

باتت أبل أول شركة أميركية تصل قيمتها إلى 900 مليار دولار، في أنجاز جديد لعملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، حسب بيانات نشرتها "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.

وقالت الصحيفة الأميركية إن سهم أبل ارتفع الأربعاء 0.3 بالمئة في بداية التعاملات، ليبلغ سعره 175.38، لتصل قيمة الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" إلى 900 مليار دولار لأول مرى في تاريخها.

وسهم أبل بحاجة للإغلاق عند 175.30 لتتخطى قيمتها900 مليار دولار، وفق المصدر نفسه الذي أكد أن الشركة باتت اليوم فعلا أول شركة أميركية تصل قيمتها لهذا الرقم الكبير.

وكان صافي ربح الشركة زاد إلى 10.71 مليار دولار، أو ما يعادل 2.07 دولار للسهم، في الربع الأخير من 9.01 مليار دولار أو 1.67 دولار للسهم في الفترة ذاتها قبل عام. ويفوق الربح توقعات المحللين بتحقيق 1.87 دولار للسهم.

وتوقع محللو نومورا ناستينت أن تصنع الشركة 30 مليون وحدة من "آيفون X" خلال الربع الحالي، لتهدئ مخاوف بشأن إنتاج الهاتف المصنوع من الزجاج والصلب والبالغ سعره 999 دولارا.

ومع أحدث خطوات تتخذها شركات السمسرة، فإن سبعة محللين في وول ستريت على الأقل وضعوا سعرا مستهدفا لأبل يجعل قيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار.

ويقول محللون إن نتائج الشركة للربع الأخير من العام تبرز قدرتها على دفع النمو ليس في هواتف آيفون فقط ولكن عبر مجموعة منتجاتها.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمئة إلى 52.58 مليار دولار.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمئة إلى 52.58 مليار دولار.