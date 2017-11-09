  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

إنجاز تاريخي لأبل

الخميس 09 نوفمبر 2017 08:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

إنجاز تاريخي لأبل

قناة الأقصى - منوعات

باتت أبل أول شركة أميركية تصل قيمتها إلى 900 مليار دولار، في أنجاز جديد لعملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، حسب بيانات نشرتها "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.

وقالت الصحيفة الأميركية إن سهم أبل ارتفع الأربعاء 0.3 بالمئة في بداية التعاملات، ليبلغ سعره 175.38، لتصل قيمة الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" إلى 900 مليار دولار لأول مرى في تاريخها.

وسهم أبل بحاجة للإغلاق عند 175.30 لتتخطى قيمتها900 مليار دولار، وفق المصدر نفسه الذي أكد أن الشركة باتت اليوم فعلا أول شركة أميركية تصل قيمتها لهذا الرقم الكبير.

وكان صافي ربح الشركة زاد إلى 10.71 مليار دولار، أو ما يعادل 2.07 دولار للسهم، في الربع الأخير من 9.01 مليار دولار أو 1.67 دولار للسهم في الفترة ذاتها قبل عام. ويفوق الربح توقعات المحللين بتحقيق 1.87 دولار للسهم.

وتوقع محللو نومورا ناستينت أن تصنع الشركة 30 مليون وحدة من "آيفون X" خلال الربع الحالي، لتهدئ مخاوف بشأن إنتاج الهاتف المصنوع من الزجاج والصلب والبالغ سعره 999 دولارا.

ومع أحدث خطوات تتخذها شركات السمسرة، فإن سبعة محللين في وول ستريت على الأقل وضعوا سعرا مستهدفا لأبل يجعل قيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار.

ويقول محللون إن نتائج الشركة للربع الأخير من العام تبرز قدرتها على دفع النمو ليس في هواتف آيفون فقط ولكن عبر مجموعة منتجاتها.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمئة إلى 52.58 مليار دولار.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمئة إلى 52.58 مليار دولار.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
22851788_2162546330454442_2331190607336768790_n

تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة

السنوار: حماس موحدة خلف قرار إنجاز المصالحة ولا رجعة عنه
thum

عبد الهادي: وثيقة قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان إنجاز غير مسبوق
441

اعتقال قاتل فقها .. إنجاز سيوجع قلب الكيان
[UNSET]

إنجاز العياش

الأخبار الرئيسية

منذ 13 ساعة

الحية: ماضون في المصالحة حتى تنفيذ كافة الاتّفاقات
منذ 11 ساعة

الأسير القيادي باجس نخلة يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام
منذ 18 ساعة

الفصائل: معبر رفح فلسطيني-مصري واتفاقية 2005 انتهت
منذ 17 ساعة

الاحتلال هدم 15 منزلاً وأخطر 163 آخراً في القدس خلال أكتوبر
منذ 21 ساعة

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة على أبواب الأقصى
منذ 23 ساعة

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

مقالات

​الرسائل الخاطئة

​الرسائل الخاطئة

د. عصام عدوان
​لا تضعوا العقدة في المنشار

​لا تضعوا العقدة في المنشار

د. أيمن أبو ناهية
التقاعد الإجباري وخطره على الأمن القومي والاجتماعي ؟

التقاعد الإجباري وخطره على الأمن القومي والاجتماعي ؟

د. عماد الحديدي
لماذا لا يريد رامي الحمد الله فتح معبر رفح؟

لماذا لا يريد رامي الحمد الله فتح معبر رفح؟

سليمان أبو ستة