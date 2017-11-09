مداهمات واعتقال ستة مواطنين في الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية فجر الخميس بلدة قباطية جنوب مدينة جنين واعتقلت أربعة مواطنين وفتشت منازلهم.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال انتشروا في أحياء مختلفة من البلدة واعتقلوا كلا من : مصطفى حمادي زكارنة ، محمود علي جبر زكارنة، أحمد ساطي أبو الرب، جواد كميل .

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال فتشوا منازل المعتقلين وخربوا محتوياتهما قبل أن يتحسبوا من البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الخميس مدينة طولكرم واعتقلت مواطنين فيما نصبت حواجز في محيط المدينة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشيخ محمد العليمي عقب مداهمة منزله في مدينة طولكرم فجرا وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأشاروا كذلك إلى اعتقال الشاب باسل البليدي عقب مداهمة منزله في مخيم طولكرم وتفتيشه ، في حين تعرضت قوات الاحتلال للرشق بالحجارة في المنطقة.