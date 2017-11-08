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الاحتلال يفرج عن الأسير الصحفي محمد القيق

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:42 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرج عن الأسير الصحفي محمد القيق

قناة الأقصى

أفرج الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير الصحفي محمد القيق (35 عاما) من محافظة الخليل بعد انتهاء  مدة محكوميته البالغة 10 أشهر.

وكان الاحتلال قد اعتقل القيق في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي على حاجز عسكري شمال مدينة رام الله، حيث خاض إضراباً ثانياً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري ليتمكن من إنهائه وتحديد موعد الإفراج عنه، ولكن الاحتلال حوّل ملفه إلى قضية تتضمن لائحة اتهام بالتحريض وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر ونصف ضمن صفقة توصل لها محاميه.

​يذكر أن الصحفي القيق خاض إضراباً عن الطعام هو الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة لمدة 94 يوماً رفضا للاعتقال الإداري خلال اعتقاله بين عامي 2015 2016، كما خاض إضراب الكرامة مع مئات الأسرى في أيار الماضي رغم حالته الصحية، وهو متزوج وأب لطفلين.

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