الفصائل: معبر رفح فلسطيني-مصري واتفاقية 2005 انتهت

قناة الأقصى - غزة

قالت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح البري، "منتهية الصلاحية"، مؤكدة أن العمل بها، "يعد انتهاكا للسيادة الوطنية الفلسطينية ويعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية".

وأكدت الفصائل، في بيان لها، أن معبر رفح (فلسطيني- مصري)، يستدعي البحث عن صيغة توافقية مشتركة، لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005".

وتسعى السلطة الفلسطينية جاهدة لإعادة العمل باتفاقية المعابر المبرمة بينها وبين الاحتلال الصهيوني بوجود طرف ثالث "الأوروبيين" في العام 2005، الأمر الذي خلف ردود فعل مُستهجنة.

وتسلمت حكومة الوفاق قبل أسبوعين معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي، حيث تم إخلاء جميع الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الفصائل في بيانها أن اجتماعها القادم، في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ (12/11/2017م)، يجب أن يكون وطنياً شاملاً ومسؤولاً، مستنداً إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011م في القاهرة.

وأكدت الفصائل الموقعة على البيان على ضرورة أن يضع الاجتماع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير.

وشددت على مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية بما في ذلك حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017م، داعية إلى ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقاً لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة ورفض التنسيق الأمني استناداً إلى نصوص اتفاقية 2011 وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2015م.

ولفتت إلى أن المساواة والعدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة والقطاع وغيرها من المناطق، حق ضروري، وهو من الحقوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو المراكز على أساس حزبي.

وذكرت الفصائل أن البيان جاء حرصا منها على إتمام عملية المصالحة الوطنية ولتحقيق تطلعات شعبنا في الوحدة وتعزيز الصمود وإنهاء المعاناة لقطاع كبير من أبناء شعبنا، وتقديرا لكل المبادرات الإيجابية والجهود التي بذلت على هذا الصعيد وفي مقدمتها الدور المصري الداعم للمصالحة.

ووقع على البيان كلا من: حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، منظمة الصاعقة، حركة المبادرة الوطنية، وحزب "فدا".