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الاحتلال يستولي على مقتنيات قصر أثري بالخليل

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 02:16 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يستولي على مقتنيات قصر أثري بالخليل

قامت ما يسمى بـ "سلطة الأثار" الصهيونية بالاستيلاء على حجارة ومقتنيات قصر أثري في قرية المورق جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، قصر المورق الأثري غربي دورا جنوبي الخليل، وقامت بأعمال تفتيش وتنقيب في المكان استمرت لعدة ساعات.

وصادر الاحتلال بعض الأحجار والمقتنيات لدى انسحابه من المكان عقب عمليات تنقيب تحت الأرض، دامت لأكثر من خمس ساعات، وسط انتشار من قبل جيش الاحتلال في كامل قرية المورق.

ويكرر المستوطنون اقتحامهم للقصر الأثري، الذي يعود للعصر الروماني، خلال الأعياد اليهودية، لأداء طقوس تلمودية في المكان.

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