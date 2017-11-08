أجهزة السلطة تعتقل طالبا وتفشل في اعتقال محامٍ

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسية، إذ اعتقلت طالبا جامعيا وفشلت في اعتقال محامٍ عقب مداهمة منزله، فيما قامت بمصادرة موادا دعائية خاصة بالكتلة الإسلامية.

ففي مدينة رام الله اعتقل جهاز المخابرات قبل يومين الطالب في كلية الدعوة بجامعة القدس أبوديس إدريس يوسف حسن السوداني.

وفي مدينة قلقيلية يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الشيخ لؤي فريج لليوم الـ 29 على التوالي، كما نقل ذات الجهاز الأسير المحرر عبد الله ولويل إلى المشفى جراء تردي وضعه الصحي ومنع عائلته من زيارته، علماً أنه معتقل منذ 33 يوما.

وفي مدينة نابلس داهمت أجهزة السلطة منزل المحامي محمد حسين -عضو هيئة رئيس فرع فلسطين للمنظمة العربية للمحامين الشباب- في محاولة لاعتقاله.

وصادر جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله موادا دعائية ونقابية خاصة بالكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت، وذلك بعد اعتراض السيارة التي تحمل هذه المواد على مدخل الجامعة.