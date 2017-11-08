الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين فلسطينيين، عقب دهم مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر والقيادي في حركة "حماس" باجس نخلة (50 عامًا) من منزله في مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله؛ بعد قرابة شهرين من الإفراج عنه.

كما أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحيم بسام حماد من بلدة سلواد شرقي رام الله، وهو شقيق الشهيد أنس حماد الذي نفذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال خلال أحداث انتفاضة القدس قبل عامين، كما أن والده رهن الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشاب نعمان حامد بعد مداهمة منزله في سلواد واقتياده إلى جهة مجهولة، إلى جانب مواطن آخر من قرية كفر مالك شمالي شرق مدينة رام الله.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى فلسطينيا قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بدعوى حيازته "سكين".