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تويتر تبدأ بتفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين اليوم

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

تويتر تبدأ بتفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين اليوم

بعد فترة اختبارية لم تتجاوز شهرين أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إطلاق التعديل المنتظر والسماح للمستخدمين باستخدام 280 حرف في التغريدة بدلاً من 140 كما كان في السابق .

وكانت الرئيس التنفيذي أعلن قبل اسابيع أنهم بصدد تطبيق فكرة 280 حرف قريباً في خطوة لقيت معارضة شديدة من البعض وتأييد شديد من البعض الآخر إلا ان اعتماد التوسع في نهاية الأمر يعني ان تويتر قد وجدت أنها مفيدة للكثير وتساهم في زيادة التفاعل بحسب دراسات اجرتها الشركة .

تويتر ذكرت ان المستخدمين من اللغة اليابانية والكورية والصينية يستفيدون من تويتر بشكل اكبر حيث يمكنهم كمية معلومات في كلمة واحدة على عكس المستخدمين الذي يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية أو الفرنسية وهذا كان أحد اسباب الزيادة ايضاً .

اخيراً تويتر اكدت ان الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الساعات القادمة عبر الموقع وعبر التطبيقات على نظام iOS و أندرويد .

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