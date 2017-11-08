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الاحتلال يكشف عن حيوانات آلية لتدمير أنفاق المقاومة

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 06:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يكشف عن حيوانات آلية لتدمير أنفاق المقاومة

كشفت القناة العبرية الثانية، عن دخول مجموعة روبوتات في جيش الاحتلال ، وهذه الروبوتات على أشكال حيوانات وزواحف.

وبحسب القناة، تشبه هذه الروبوتات الحديثة اشكال الحيوانات وتقوم بنفس تحركاتها، وهي على أشكال الكلاب والفهود والأفاعي، وتسهم في مساعدة الجنود الصهاينة في الميدان، خصوصا في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية الميدانية، والكشف عن الانفاق او الالغام، وحتى في حمل العتاد.

وفي تقرير متلفز، بثته القناة مساء اليوم الثلاثاء، فإن هذه الروبوتات، سيكون لها دور كبير في الحروب المستقبلية، في البر والبحر.

وتستخدم هذه الروبوتات في الجيش الأمريكي منذ فترة، ودخلت حديثا للخدمة في صفوف جيش الاحتلال ، وهي قادرة على حمل العتاد، ونقل المصابين، وتحرير الأسرى، وعبور العوائق والحواجز.

ووفقا للقناة الثانية، فان هذه الروبوتات قادرة على التحرك مع الجنود في الميدان بحسب تحركاتهم واهوائهم، وتتوقف عندما يتوقف الجندي عن الحركة، وهي تتحرك بمحركات كهربائية كاتمة للصوت، وقادرة على التسلل لأي مكان دون الكشف عنها.

وعرضت القناة روبوتات زاحفة على هيئة ثعابين، قادرة على الدخول في الانفاق، او السباحة بالماء, وتصوير الاعماق الأرضية والبحرية، وحمل المتفجرات الى عمق النفق لأجل تفجيره.

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