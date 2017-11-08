متابعي قصص انستغرام وواتساب ضعف سناب شات

في الصيف الماضي وصلت قصص انستغرام وواتساب إلى 250 مليون مستخدم لكل منهما، واليوم لدينا تحديث جديد على هذا الرقم حيث ارتفع إلى 300 مليون مستخدم نشط لكل منهما.

بالمقارنة مع سناب شات صاحبة الفكرة الأساسية فإنه لديها 173 مليون مستخدم نشط، أي تقريباً نصف متابعي قصص خدمات فيس بوك المنافسة.

من ناحيتي كنت أتوقع هذا الأمر أن يحدث مع انستغرام التي لديها نشاط أكبر على قصصها مقارنة مع واتساب التي اضطرت لإدخال تعديلات كثيرة من بينها السماح بالقصص النصية حتى زادت عدد مستخدميها النشطين نظراً لطبيعة التطبيق القائم على التواصل النصي بشكل رئيسي.

بعد أن نجحت فيس بوك باستنساخ ميزة القصص من سناب شات وطورت خبراتها في مجال الذكاء الصنعي والتعرف على الوجوه فقد أصبحت الآن تضيف مزايا وفلاتر خاصة بها سيما الفلاتر المقتبسة من فعاليات عالمية مثل الأفلام.

ورأينا أحدث إضافات انستغرام في قصصها مثل فلتر التكبير المضاعف Superzoom الذي يعطي شعور الدهشة، كما تختبر طريقة جديدة لإنشاء المحتوى عبر التقاط عدة صور وتحويلها إلى صورة متحركة Stop Motion.

تريد فيس بوك إقناع المزيد من مستخدمي تطبيق انستغرام استخدام القصص حيث أن لديها 500 مليون مستخدم نشط منهم فقط 300 مليون مستخدم يتفاعل مع القصص، وهذا تحدٍ آخر.