بدران: لم نبلغ بأي مواعيد جديدة أو عاجلة للقاء "فتح" بالقاهرة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، اليوم الثلاثاء، أن حركته لم تبلغ بأي مواعيد جديدة أو عاجلة مع حركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بدران في تصريح صحفي: إن الجميع بانتظار اللقاء المهم لكل الفصائل في الـ21 من شهر نوفمبر الحالي؛ لبحث كل القضايا العامة والمركزية.

وتداولت مواقع إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن دعوة القاهرة لوفدي فتح وحماس إلى القاهرة بصورة عاجلة في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين حول المصالحة.

ووقعت حركتا فتح وحماس؛ في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في القاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.

ونصّ الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام كافة، على أن تتسلم المعابر في الأول من تشرين أول/ نوفمبر الجاري.