داخلية غزة: هيئة معابر السلطة أكدت جاهزيتها لتشغيل المعابر فورا

قالت وزارة الداخلية بغزة إنها تستغرب التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن معابر قاطع غزة، معتبرة إياها بمثابة قفز عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأشارت المتحدث باسم الداخلية إياد البزم أنه تم تسليم العمل بمعابر قطاع غزة بشكل كامل لهيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة.

وأضاف البزم في بيان صحفي "خلال ترتيبات عملية التسليم اقترحنا على هيئة المعابر أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة بالمعابر لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها؛ لفترة مؤقتة، ولكن الهيئة رفضت وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني وهو ما تم بالفعل".

وأضح أنه حينما زار نظمي مهنا المعابر قبل تسلّمها، قدمنا له كشفاً بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفاً؛ ليقوم بدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، ولكنه أصر على مغادرة كافة الموظفين.

ونوه إلى أنه وحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق القاهرة 2011، وأبلغناهم بجاهزيتنا لاستقبال الوفد الأمني ولكن الوفد لم يصل إلى الآن.

وشدد على أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تؤكد على جاهزيتنا التامة لتنفيذ كل ما تقرره اتفاقات المصالحة دون تأخير أو إبطاء.

وكانت حكومة الوفاق الوطني جددت اشتراطها السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع لتشغيل جميع المعابر في قطاع غزة، على الرغم من تسلم الحكومة كافة المعابر دون وجود لأي موظف من الحكومة السابقة.

وقالت الحكومة في جلستها الأسبوعية بمقرها في رام الله إنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها.

وكان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أعلن أمس الاثنين تراجعه، عن وعوده بتشغيل معابر قطاع غزة منتصف شهر نوفمبر الجاري، مشترطا حل الملف الأمني في القطاع.

وقال الحمد الله في بيان مقتضب عبر صفحته في "فيسبوك"، الإثنين، "لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة، ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".

يذكر أن حكومة الوفاق تسلمت الأسبوع الماضي معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي، حيث تم إخلاء جميع الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.

قالت وزارة الداخلية بغزة إنها تستغرب التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن معابر قاطع غزة، معتبرة إياها بمثابة قفز عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأشارت المتحدث باسم الداخلية إياد البزم أنه تم تسليم العمل بمعابر قطاع غزة بشكل كامل لهيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة.

وأضاف البزم في بيان صحفي "خلال ترتيبات عملية التسليم اقترحنا على هيئة المعابر أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة بالمعابر لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها؛ لفترة مؤقتة، ولكن الهيئة رفضت وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني وهو ما تم بالفعل".

وأضح أنه حينما زار نظمي مهنا المعابر قبل تسلّمها، قدمنا له كشفاً بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفاً؛ ليقوم بدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، ولكنه أصر على مغادرة كافة الموظفين.

ونوه إلى أنه وحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق القاهرة 2011، وأبلغناهم بجاهزيتنا لاستقبال الوفد الأمني ولكن الوفد لم يصل إلى الآن.

وشدد على أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تؤكد على جاهزيتنا التامة لتنفيذ كل ما تقرره اتفاقات المصالحة دون تأخير أو إبطاء.

وكانت حكومة الوفاق الوطني جددت اشتراطها السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع لتشغيل جميع المعابر في قطاع غزة، على الرغم من تسلم الحكومة كافة المعابر دون وجود لأي موظف من الحكومة السابقة.

وقالت الحكومة في جلستها الأسبوعية بمقرها في رام الله إنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها.

وكان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أعلن أمس الاثنين تراجعه، عن وعوده بتشغيل معابر قطاع غزة منتصف شهر نوفمبر الجاري، مشترطا حل الملف الأمني في القطاع.

وقال الحمد الله في بيان مقتضب عبر صفحته في "فيسبوك"، الإثنين، "لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة، ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".

يذكر أن حكومة الوفاق تسلمت الأسبوع الماضي معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي، حيث تم إخلاء جميع الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.